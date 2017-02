Coluna Spoiler: 10 dicas de "procedurals", aquelas séries que contam um caso por episódio

Fórmulas de sucesso

1. Bones (2005-2017)



Com a ajuda da equipe do fictício Instituto Jeffersonian, a antropóloga forense Temperance Brennan (Emily Deschanel) e o agente do FBI Seeley Booth (David Boreanaz) solucionam crimes estudando os ossos das vítimas. Além das histórias interessantes, os personagens são hilários (a começar pela protagonista, uma cientista genial que só usa a lógica e entende as coisas de forma literal).

Onde ver: as 10 primeiras temporadas estão na Netflix. O Net Now disponibiliza as nove primeiras. A 12ª e última temporada estreia em abril no Fox Life.

2. Criminal Minds (2005)

Acompanha a equipe da Unidade de Análise Comportamental (UAC) do FBI, que viaja pelos Estados Unidos para traçar o perfil de criminosos e os caçar antes que façam ainda mais mal. É legal ver a lógica por trás das explicações dos agentes, mas o fator "os personagens viraram família" também é muito forte aqui, com queridos do público como Spencer Reid, Penelope Garcia e Emily Prentiss.

Onde ver: a 10ª e a 11ª temporadas estão disponíveis na Netflix. O canal AXN exibe a 7ª e a 12ª temporada.





















3. CSI (2000-2015)

Levou a ciência para as séries policiais, ao acompanhar a rotina dos peritos criminais de Las Vegas. Impressões digitais, DNA e outras provas do tipo entraram no imaginário da população americana em tal nível que surgiu algo que foi apelidado de "efeito CSI": júris reais passaram a ser mais exigentes em relação às evidências. Há três CSI: o Las Vegas, que é o original (e meu preferido), o NY (segue o exemplo) e o Miami (fuja para as colinas).

Onde ver: a 11ª e a 12ª temporada estão disponíveis no Net Now.





















4. Lie to Me (2009-2011)

O arrogante e meio excêntrico Carl Lightman (Tim Roth) ganha dinheiro ajudando a polícia e o governo fazendo uso de sua especialidade: dedurar mentirosos. O britânico "lê¿ o rosto das pessoas analisando suas microexpressões. A atuação meio tarantinesca de Roth às vezes é exagerada (e irrita), mas vale a pena.

Onde ver: as três temporada estão disponíveis na Netflix e no Net Now.

5. Drop Dead Diva (2009-2014)

Uma modelo e uma advogada gordinha morrem ao mesmo tempo, mas a modelo acaba voltando à vida no corpo da advogada. Enquanto se acostuma com a situação, Jane encara um caso nos tribunais por episódio. Alguns deles são um tanto absurdos, mas o carisma da protagonista, interpretada por Brooke Elliott, garante boas risadas.

Onde ver: as seis temporadas estão disponíveis na Netflix e no Net Now.

6. Arquivo-X (1993)

O pano de fundo é uma conspiração do governo que envolve alienígenas, experimentos em humanos e outras coisas escusas. Mas, no fim das contas, Arquivo-X é um procedural. Fox Mulder e Dana Scully andam pelos EUA atrás de casos estranhos que nunca oficialmente solucionam. Outra dupla carismática.

Onde ver: as primeiras nove temporadas estão disponíveis na Netflix. A 7ª, a 8ª e a 9ª temporada estão no Net Now.

7. Supernatural (2005)

Tem um quê de Arquivo-X, mas, se aqui há alguma conspiração, é dos demônios. A série acompanha dois irmãos (vividos por Jensen Ackles e Jared Padalecki) que caçam criaturas sobrenaturais pelo país. É extremamente viciante e engraçada até a história de anjos e demônios versus os Winchester ir longe demais.

Onde ver: as 11 primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix. A Warner Channel exibe a 5ª, a 8ª e a 12ª temporada.

8. iZombie (2015)

Uma médica zumbi começa a trabalhar em um necrotério para ter acesso aos cérebros que precisa comer para continuar sã. Ao consumir os órgãos, ela passa a ter algumas das memórias dos falecidos, o que ajuda a polícia local a solucionar crimes. A série é bem divertida.

Onde ver: a 1ª temporada está disponível na Netflix

9. Miss Fisher's Murder Mysteries (2012)

Ambientada nos anos 1920, esta série australiana companha as aventuras de Phryne Fisher (Essie Davis), uma herdeira moderna e sedutora que, depois de muitos anos, volta a Melbourne e começa a solucionar crimes e mistérios. É uma mistura de Agatha Christie com Arthur Conan Doyle, mas o que chama mais atenção é a pegada feminista.

Onde ver: as três temporadas estão disponíveis na Netflix. A 2ª e a 3ª temporada estão no Net Now.

10. House M.D. (2004-2012)

Um médico genial, mas mal-humorado, arrogante e um tanto implicante faz a vida de sua equipe e de sua chefe um inferno enquanto resolve os casos com os diagnósticos mais complicados. Eu não entendia metade do que eles falavam em termos técnicos (exceto "não é lúpus!"), mas Hugh Laurie está sensacional no papel-título.

Onde ver: as oito temporadas estão disponíveis na Netflix. O Universal Channel exibe a 1ª temporada.

