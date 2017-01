Vasco encaminha acerto com o atacante Muriqui

Futebol

O Vasco está perto de oficializar mais um reforço para a temporada. Trata-se de um velho conhecido da torcida, o atacante Muriqui, que já passou pelo time há 11 anos. O clube já encaminhou o acerto com o jogador, que está com 30 anos. Agora, resta só ele rescindir com FC Tokyo, do Japão, para ser anunciado.

Inclusive, Muriqui esteve em São Januário na última terça-feira, onde fez avaliações físicas no Cappres. O atacante está usando a estrutura do Vasco para fazer tratamento para se recuperar de uma lesão no joelho.



Muriqui foi emprestado pelo Al Sadd, do Qatar, para o FC Tokyo no segundo semestre do ano passado. Depois, ele acabou assinando um pré-contrato com o clube japonês, mas tem o desejo de retornar ao Brasil e tenta a liberação.



Muriqui foi revelado pelo Madureira. Com o destaque no Tricolor suburbano, acabou indo para o Vasco por empréstimo em 2004 e deixou o clube no ano seguinte. Em sua passagem, ele até fez bons jogos, mas teve o desempenho prejudicado com muitas lesões. Depois ele ainda defendeu outros times no Brasil, como Avaí e Atlético-MG.



Após boa passagem pelo Galo, ele se transferiu para o Guangzhou Evergrande, em 2010. Na China, o atacante virou ídolo. Após quatro anos no clube chinês, o jogador se transferiu para o Al Sadd e depois para o FC Tokyo.



