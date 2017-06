Atlético-GO demite treinador após derrota para o Bahia

Saída

O Atlético-GO decidiu mudar sua comissão técnica após a derrota para o Bahia, nesta segunda-feira (5), pelo Brasileirão. Marcelo Cabo, que estava à frente do clube goiano desde maio do ano passado e comandou a conquista da Série B do ano passado, não resistiu às quatro derrotas nas quatro primeiras rodadas da Série A. A direção do time anunciou sua demissão logo depois da partida.

"Marcelo Cabo não é mais técnico do Atlético. Após a derrota de 3 a 0 para o Bahia, o treinador conversou com o Vice Presidente Adson Batista e a saída do treinador foi aceita pela diretoria. Cabo levou o Atlético a vencer o maior título de sua história, a Série B de 2016", disse o comunicado oficial do Atlético-GO.

Leia mais:

Mena é detido por dirigir em alta velocidade e embriaguez

"Para nós, todo jogo é uma final", diz Kannemann, ao explicar a eficiência do sistema defensivo do Grêmio

Everton Ribeiro chega ao Brasil para assinar com o Flamengo



Sem nenhum ponto marcado e apenas um gol a favor em quatro rodadas, o Atlético-GO tem o pior início de Brasileirão da história da competição em pontos corridos. O clube ainda não anunciou quem será o substituto de Cabo. Na quinta-feira, contra a Ponte Preta, o comando do clube deve ficar com o auxiliar Paulo Sanches de forma interina.

*ZHESPORTES