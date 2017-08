Corinthians vence o Sport e fecha melhor turno da história

Cada vez mais líder

Uma campanha arrasadora. Assim, o Corinthians terminou o turno frente a 40 mil pessoas na Arena Corinthians. Sob o comando de Fábio Carille, a equipe paulista fechou o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro em pontos corridos com 20 clubes.

Neste sábado diante do Sport, Guilherme Arana, Rodriguinho e Pedro Henrique foram os protagonistas da noite com os gols marcados na vitória por 3 a 1 (Thallyson descontou), que fez o Timão chegar a incríveis 47 pontos.



São 11 pontos a mais que o Grêmio, que completa a 19ª rodada neste domingo, contra o Atlético-MG.



A arte começou cedo em Itaquera, pelos pés de Guilherme Arana. Depois de perder uma chance com Rodriguinho em boa defesa de Magrão, o Corinthians abriu o placar após linda jogada de Fagner pela direita, ao driblar Osvaldo, cortar Sander e cruzar na área. Após Maycon furar, a bola encontrou Guilherme Arana na entrada da área pela esquerda para bater firme, no canto. O lateral-esquerdo comemorou o gol com uma cambalhota no gramado. Bravo!



O Sport até tentou roubar a cena após uma cobrança de escanteio em que Cássio saiu mal do gol e Durval ganhou pelo alto, mas foi o Corinthians quem teve as melhores chances do primeiro tempo em que dominou, não fez faltas e se impôs. Teve gol anulado de Romero, chances perdidas por Rodriguinho e um lindo chute de Clayson após cortar Samuel Xavier - uma rotina em Itaquera.



Depois da acrobacia de Arana, Rodriguinho começou o segundo tempo bancando o malabarista. Com 19 segundos de bola rolando, o Corinthians roubou a bola do Sport e Maycon tocou em velocidade para o meia, que avançou sem marcação e bateu no ângulo, sem defesa. Arte pura. Apenas vinte minutos depois, mais um: Clayson bateu escanteio e Pedro Henrique domou toda a defesa do Sport para subir sozinho e cabecear para baixo, de novo sem chances para Magrão. O malabarista e o domador do circense Corinthians não deixaram o time pernambucano respirar.



A questão é que o time pernambucano também tinha uma carta na manga. Aos 37 minutos, o recém-acionado Thallyson bateu de fora da área, escorregou, e viu a bola entrar no ângulo de Cássio. Um golaço de honra para abrilhantar o espetáculo na Arena Corinthians.



