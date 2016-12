Após 14 anos de namoro, Tevez se casa na Argentina

Clube da Bolinha





Após um namoro de 14 anos, o atacante Carlitos Tevez se casou com Vanesa Mansilla, nesta quinta-feira, no cartório civil de San Isidro, em Buenos Aires, na Argentina. Vestido de azul celeste, o jogador do Boca Juniors comemorou a união ao lado dos três filhos Florença, de 9 anos, Katie, 6 e Lito, 2. A celebração, que terá quatro dias, se estenderá a Carmelo, no Uruguai.



O casal passou por uma crise em 2011 quando o jogador se separou para ter um affair com a cantora e atriz Brenda Asmicar.



Um tempo depois, Tevez voltou para casa e a relação se fortaleceu. Conforme o El País, o pedido de casamento aconteceu em frente a toda família:

— Passaram 14 anos, formamos a família que tanto sonhaste. Lutou por mim, conseguiste teu sonho, ter todos juntos, a teu lado. Sempre digo que não me arrependo de nada, porque te escolheria de novo. Sempre que olhamos para o futuro, nos vemos velhinhos na praça e dizemos que vamos terminar assim. Quero perguntar se você quer casar comigo — disse o jogador.

Torcedores do Boca Juniors estiveram presentes no local e aproveitaram para pedir que o capitão da equipe siga no clube e recuse uma proposta milionário do futebol chinês.