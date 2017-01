Icardi conta como "roubou" Wanda Nara de Maxi López em livro

Clube da Bolinha

A relação entre Mauro Icardi e Wanda Nara é considerada uma das grandes traições do mundo do futebol. Em sua autobiografia lançada em 2016, o atacante da Inter de Milão conta como "roubou" a mulher de Maxi López, ex-Grêmio, em um capítulo dedicado na íntegra sobre o início do romance entre os dois.



"Um dia antes de ir para uma série de amistosos internacionais nos Estados Unidos, recebi uma mensagem de Wanda. Me surpreendeu porque eu, geralmente, falava com Maxi, não com ela".



Na mensagem, Wanda usava como desculpa a ida do jogador aos EUA para pedir um iPad. "Esse episódio me fez pensar. Ela queria realmente o tablet ou estava buscando uma desculpa para fazer contato comigo?".



Na volta à Itália, as mensagens se intensificaram: "Eu tinha que entregar o iPad. Era a desculpa perfeita. Trocamos mensagens de texto muitas vezes e nestes dias começamos a falar com um pouco mais de liberdade.



Icardi relembra que Wanda Nara o convidou para um passeio de barco com Maxi, Gonzalo Bergessio e sua esposa, pelas Ilhas Eolias.



"Quando estava sozinho no segundo andar do barco, descansando e escutando um reggae, de repente veio Wanda e se sentou ao meu lado sem nenhuma vergonha. Neste momento, sua relação com Maxi estava terminando".



Alguns meses depois, os dois assumiram o relacionamento e causaram furor entre os argentinos. A traição é apontada como o motivo para Icardi não ser convocado para a seleção nacional.



