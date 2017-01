Relembre casos extraconjugais envolvendo jogadores de futebol

Clube da Bolinha

O meia Andrezinho, do Vasco, meteu-se em uma confusão. O jogador apanhou de um amigo que descobriu uma traição de sua ex-esposa com o meia, segundo informações do jornal 'O dia'.



Confira agora alguns dos casos extraconjugais que vieram à tona no mundo do esporte:



Bernardo

Em 2013, quando ainda era jogador do Vasco, Bernardo se envolveu com a mulher de um traficante da favela da Maré e teria sido torturado como forma de vingança. Em 2015, o jogador foi acusado de agressão doméstica pela ex-namorada Priscila Mello.



Mauro Icardi e Maxi López

O atacante argentino, da Inter de Milão, Mauro Icardi envolveu-se com a ex-esposa de Maxi López, ex-Grêmio. O caso aconteceu em 2013, com o fim do casamento de Maxi López e Wanda Nara. Em seu livro autobiográfico, lançado em outubro de 2016, o jogador conta como aconteceu aproximação com a ex-esposa do amigo. Maxi e Wanda ainda eram casados quando Icardi percebeu o interesse da modelo argentina.

Apesar de agradar em campo, a atitude de Icardi causou desconforto entre futebolistas argentinos. Maradona foi um dos que demonstrou sua insatisfação com a atitude do jogador chegando a chamá-lo de traidor em um programa italiano de esportes.



Ronaldo Fenômeno

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno foi filmado com travestis em 2008. O jogador decidiu comemorar uma vitória do Flamengo em um motel com três prostitutas. Ao chegar no local, Ronaldo descobriu que, na verdade, as prostitutas eram três travestis. Andreia Albertini, umas das travestis, chegou a filmar o encontro com o Fenômeno e foi acusada de chantagem. Na época, Ronaldo estava noivo de Bia Antony, com quem casou-se e teve duas filhas. O relacionamento chegou ao fim em 2012.



John Terry e Wayne Bridge

John Terry era casado e manteve um relacionamento extraconjugal com Vanessa Perroncel, mulher de Wayne Bridge, seu colega no Chelsea. O caso veio à tona no fim de 2009 e gerou uma crise no casamento de Terry, quase ocasionando seu fim. Mas a amizade entre os jogadores deixou de existir. Em 2010, uma partida entre Chelsea e Manchester City mostrou o clima de tensão entre os jogadores. Bridge, lateral-esquerdo do City, cumprimentou todos e deixou Terry com a mão estendida sem cumprimentá-lo. O City venceu a partida por 4 a 2, que ficou conhecida como "a vingança do marido traído".



Oliver Khan

O goleiro fazia sucesso fora dos campos e, em 2003, após conquistar o título do campeonato alemão, teve um caso com a camareira de um hotel. A esposa do jogador, na época, estava grávida do segundo filho do casal. A imprensa alemã batizou o caso de "Adultério FC".

Valdívia

Em 2011 o jogador chileno, ex-Palmeiras, foi flagrado por um paparazzi traindo sua esposa. O caso levou ao fim de seu relacionamento e virou caso de polícia, pois o Mago disse ter sido chantageado pelo fotógrafo.



Diego Cavalieri

O goleiro do Fluminense foi fotografado com uma morena nos camarotes do sambódromo no carnaval de 2014. O fato veio à público como se o jogador estivesse traindo sua então esposa, Daniela Cavalieri, com quem tem um filho. No entanto, o jogador estava traindo sua amante, que o teria tirado da casa, onde morava com a esposa e o filho, semanas antes do Carnaval. Após a foto com a morena,o jogador foi deixado pela esposa e pela amante. Atualmente ele namora Lara Nobre, jogadora de vôlei do Fluminense.



Ashley Cole

Foto: Reprodução / Mirror

O jogador traiu sua esposa Cheryl Cole com uma cabeleireira. O caso veio a público em 2008, quando Aimee Walton contou a história para os tabloides ingleses. Ashley e Cheryl Cole estavam juntos desde 2006, e o casamento teve fim em fevereiro de 2010.

Renato Portaluppi

O jogador teve um relacionamento extraconjugal com a jornalista Carla Cavalcante, que resultou no nascimento de Carol Portaluppi. O caso veio à público com a jornalista da extinta TV Manchete engravidou. À época, Renato era casado com Maristela Bavaresco, com quem manteve o casamento até 2011.



Léo Moura

O jogador traiu a cantora Perlla, com sua atual esposa Camila. O caso veio a público quando o casal decidiu terminar o noivado. Meses depois do fim, Perlla namorou com Álvaro, á época, também jogador do Flamengo.



Vanderlei Luxemburgo e Marcelinho Carioca

Desafetos confesso, Marcelinho e Vanderlei chegaram a brigar em programa esportivo onde Vanderlei chama Marcelinho de "Moleque Safado". O ex-jogador assumiu em 2013, no programa Agora é Tarde, da Rede Bandeirantes que a briga dos dois envolve uma mulher que não quis se relacionar com Luxa e escolheu Marcelinho.