O carinho do filho Davi Lucca com o pai Neymar, antes de Barcelona e Athletic Bilbao, deu sorte ao atacante brasileiro. O camisa 11 da equipe catalã acabou com a seca de 11 jogos sem marcar e ajudou o Barça a vencer por 3 a 1 e avançar às quartas de final da Copa do Rei. O resultado traz alívio à equipe de Luis Enrique, que já começava a ser pressionada na temporada.

Confira as belas cenas entre pai e filho:

Foto: LLUIS GENE / AFP

Foto: Lluis Gene / AFP