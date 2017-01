Neymar volta a marcar, Barcelona vence e avança na Copa do Rei 

Classificado

O Barcelona, enfim, venceu em 2017. O time azul-grená bateu o Athletic Bilbao por 3 a 1, no Camp Nou, e avançou às quartas de final da Copa do Rei, após derrota por 2 a 1 no jogo de ida. O resultado traz alívio à equipe de Luis Enrique, que já começava a ser pressionada na temporada. Um dos gols foi feito por Neymar, que acabou com uma seca de 11 jogos sem marcar pelo time catalão. Suárez e Messi completaram o marcador.

Além da classificação, o Barcelona atingiu algumas marcas contra o Athletic. O gol de Suárez, o primeiro do jogo, foi o de número 300 do trio MSN desde que o uruguaio chegou à Catalunha. O Barcelona teve problemas no início para passar pela defesa do Athletic Bilbao. E também sofria com os contragolpes dos bascos, principalmente pelo lado esquerdo de sua defesa, uma vez que Alba avançava e a cobertura não era bem feita.

O sistema defensivo do Athletic se portava bem e deixava os atacantes do Barcelona em posição irregular com bastante frequência. Em uma delas, contudo, o auxiliar errou. Neymar recebeu de Iniesta dentro da área e escorou para Suárez marcar. No entanto, o bandeirinha assinalou, erroneamente, impedimento do brasileiro.

Neymar mostrou que queria jogo. Em arrancada pela esquerda, ele cruzou na medida para Suárez marcar o primeiro do Barcelona. Foi o gol número 300 do trio MSN pelo clube catalão: Suárez (100), Messi (124), Neymar (76).

A volta do intervalo não poderia ser melhor para o Barcelona. Com um minuto, Neymar foi derrubado por Bóveda dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o brasileiro mandou no meio do gol e fez o segundo gol do Barça, acabando com uma seca de 1023 minutos sem marcar pelo clube.

A euforia catalã não demorou muito. Ao seis, a zaga vacilou, Elustondo avançou pela direita e Saborit cabeceou para o fundo das redes. O Barcelona voltou a ficar pressionado e passou a perder algumas chances. Mas tinha Messi. O argentino cobrou bem falta, no canto do goleiro, e a bola ainda bateu na trave antes de entrar. Foi a terceira partida seguida em que o camisa 10 fez em cobrança de falta.

Neymar ainda teve tempo para fazer uma linda jogada, após driblar dois marcadores e finalizar na trave. Mas não fez falta ao Barcelona, que segurou o resultado e saiu com a classificação do Camp Nou.

