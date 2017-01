James Rodríguez recusou oferta de mais de R$ 100 milhões na China 

Sem negócio

As recentes declarações de James Rodríguez, pedindo para ter mais oportunidades no Real Madrid, motivaram uma oferta astronômica do Hebei Fortune. Segundo o jornal "As", o clube chinês teria oferecido 30 milhões de euros (R$ 101,4 milhões) por ano ao jogador e 110 milhões de euros (aproximadamente R$ 371,8 milhões) ao time merengue para contratá-lo.

Ainda de acordo com o diário espanhol, o salário oferecido é quase dez vezes maior do que o do colombiano atualmente. James, no entanto, fez questão de se intrometer no negócio, que já estava em andamento, afim de recusar a proposta.



O "As" também recorda que o Hebei Fortune, que é treinado por Manuel Pellegrini, ex-técnico da equipe do Real, é o mesmo clube que teria oferecido 500 milhões de euros (R$ 1,75 bilhão) a Messi por um vínculo de cinco anos.



Com contrato até junho de 2020, James Rodríguez tem se destacado neste início de ano. O camisa 10 vem tendo boas atuações e, diante do Sevilla, pela Copa do Rei, chegou a marcar dois gols. Na ocasião, ele frisou que permanece em Madri.



*LANCEPRESS