Grêmio encerra negociação com Gabriel Fernández

Não vai ficar

Gabriel Fernández não será jogador do Grêmio. O clube divulgou, no início da tarde desta quarta-feira, que a contratação do atacante está encerrada. A nota não diz o motivo da decisão, mas especula-se que o uruguaio não foi aprovado nos exames médicos – ele realizou uma cirurgia de ligamentos no joelho em 2015, fato desconhecido pela direção tricolor.

Fernández chegou a Porto Alegre no início da tarde de terça e foi fazer os exames médicos de rotina para a contratação. No entanto, os resultados não foram divulgados, e à noite surgiu a notícia de que ele tinha passado por uma cirurgia há dois anos, para reconstrução dos ligamentos.

Este é o segundo caso em que o Grêmio encerra uma negociação com um jogador que já estava em Porto Alegre. Na semana passada, o atacante Kayke também havia sido recebido no Aeroporto Salgado Filho, mas o clube decidiu não contratá-lo após novos pedidos por parte do empresário do atleta.

Leia a íntegra da nota:

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que, no momento, não foi possível realizar a contratação do atleta Gabriel Fernández.

As partes, em comum acordo, dão as tratativas como concluídas.

