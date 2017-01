Lucas Moura é monitorado pelo Arsenal

Mercado

O Arsenal tenta a todo custo renovar o contrato de Mesut Özil e Alexis Sánchez. Se o alemão acenou que deve acertar um novo vínculo, a situação do chileno está congelada. Diante do imbróglio, os Gunners já monitoram o mercado em busca de um possível substituto para o camisa 17. E o nome de Lucas Moura, do PSG, vem crescendo nos corredores do Emirates.



De acordo com o jornal "Express", o brasileiro é a escolha do técnico Arsène Wenger para o lugar de Sánchez, caso ele não acerte um novo contrato.



A negociação entre Arsenal e Sánchez travou após o jogador pedir 300 mil euros (cerca de R$ 1 milhão) semanais. No entanto, o time londrino não estaria disposto a pagar tal quantia, o que abre especulação para a transferência para outros gigantes da Europa ou até para o futebol chinês.



Já Lucas chegou ao PSG em 2013 e, até o momento, não conseguiu ser titular absoluto no time francês. Nesta temporada, o meia-atacante vem atuando com mais frequência com Unai Emery. São 27 partidas, com 11 gols marcados.



*LANCEPRESS