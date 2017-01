VÍDEO: jogador pede namorada em casamento e leva cartão amarelo

Clube da Bolinha

Foto: Reprodução / You Tube / You Tube

Foto: Reprodução / You Tube / You Tube

Ashton Surber, do Napa Rovers, foi o principal personagem na goleada de 5 a 1 sobre o Guam Shipyard, pela liga local de Guam, que fica localizado na Oceania. O camisa 11 marcou um lindo gol de bicicleta e pediu a namorada em casamento. Na comemoração, o jogador levantou a camiseta e estava com outra por baixo com a frase: "Casa comigo?".



Leia mais no Clube da Bolinha:

FOTOS: torcedor mirim da Chapecoense se emociona ao conhecer Neto

Filha de Nelson Piquet namora piloto russo da F-1



Apesar do gesto romântico e inusitado, o juiz não aliviou e cumpriu a regra dando o cartão amarelo ao jogador por ter tirado a camisa. A punição acabou sendo o de menos, já que a namorada aceitou o pedido.