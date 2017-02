A cara do pai! Filho de Nico López acompanha o atacante no treino do Inter

Mini Nico

Se alguém lhe perguntasse de qual jogador o pequeno Elias Benjamín, 4 anos, é filho, não teria como duvidar: o menino é A CARA do atacante colorado Nico López! Nesta terça-feira, ele esteve no treino do Inter acompanhando o pai.

No último sábado, Benjamín também entrou em campo com Nico antes do jogo contra o Brasil-Pel, no Beira-Rio. Em uma postagem no Twitter, o jogador disse que estava feliz pelo filho poder conhecer o Brasil e o estádio onde ele joga.

Foto: Reprodução / Instagram

*ZHESPORTES