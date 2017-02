Bruna Marquezine fala sobre namoro com Neymar e o sonho de ser mãe 

Clube da Bolinha

A atriz Bruna Marquezine assumiu pela primeira vez em entrevista à TV Vogue o seu namoro com o craque Neymar. A atriz, no entanto, deixa claro que ainda não está pensando em casamento, mas revelou seu desejo de ser mãe. Havia a expectativa de que Neymar pediria a atriz em casamento no início de fevereiro, em sua festa de aniversário.

– Eu nunca idealizei um casamento, nunca tive esse sonho de encontrar o príncipe encantado. Nunca acreditei muito nisso. Eu sempre sonhei em ser mãe, mas não é para agora. E eu não planejo essas coisas de casamento. Eu acho que não é hora para isso. Sou muito jovem. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Essas coisas não tem como planejar e idealizar, porque nunca será assim. Vai ter um momento que eu vou chegar lá, eu estou com uma pessoa que eu gosto. Mas agora não.



Bruna falou sobre o assédio dos fãs e sobre o esforço que faz para que sua vida pessoal seja preservada:

– Eu entendo o interesse das pessoas e respeito, mas tem um momento que fica invasivo e deixa de ser respeitoso. A gente tem que entender o que cada um quer expor da vida. É muito doido. As pessoas pedem satisfação, querem saber o que fez e com quem está. Sou eu falando com pessoas que eu não conheço. Elas conhecem o que a mídia criou e mostra, mas eu não conheço e tem coisas muito particulares e importante que não queremos dividir, às vezes eu tento me privar e me proteger e proteger as pessoas que não escolheram isso. Eu tento deixar minha vida pessoal o mais discreta possível

Neymar e Marquezine já não escondem mais o relacionamento. No final de 2016, o casal postou uma foto no Snapchat, fantasiados para a festa do surfista Gabriel Medina. A foto bombou nas redes e deixou os fãs do casal alvoroçados. Desde então, declarações, fotos e vídeos do casal circulam pelas redes sociais mostrando que Brumar está de volta.



