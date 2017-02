Jogadores homenagearam amadas no Valentine's Day

Clube da Bolinha

Nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro, a timeline esteve muito romântica em comemoração ao Valentine's Day (Dia de São Valentim), o Dia dos Namorados comemorado na Europa e Estados Unidos. Os jogadores de futebol aproveitaram a data para homenagear suas amadas.



Curiosidade: o Brasil é o único país que comemora o Dia dos Namorados em 12 de junho. A data foi estabelecida pro João Doria, pai do atual prefeito de São Paulo, quando era presidente de uma agência de publicidade e precisava melhorar as vendas no mês de junho.



Leia mais Clube da Bolinha:

FOTO: Neymar publica homenagem a Bruna Marquezine por dia de São Valentim

Marcelo Moreno e ex-musa do Grêmio definem nome da primeira filha



Confira algumas postagens:







Happy Valentine's my love ¿¿ Uma publicação compartilhada por Lucas Leiva (@leivalucas) em Fev 14, 2017 às 4:46 PST

Happy Valentine's Day to everyone who is in love. Especially to you my love @icaroldias ¿¿ "And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity." Colossians 3:14 Uma publicação compartilhada por Ricardo Kaka (@kaka) em Fev 14, 2017 às 4:18 PST

Happy Valentine's Day. ¿¿¿¿ I LOVE YOU!! Uma publicação compartilhada por Fernando Lucas Martins. ¿¿¿¿ (@ofernando17) em Fev 14, 2017 às 11:25 PST

Minha esposa, minha noiva, minha namorada, minha vida, MEU AMOR! ¿#Valentineday #TeAmo Uma publicação compartilhada por Lucas Moura (@lucasmoura7) em Fev 14, 2017 às 5:23 PST

Feliz san valentin!!!! Te amo Uma publicação compartilhada por Andrés Nicolás D'Alessandro (@dale10official) em Fev 14, 2017 às 7:01 PST

¿¿...If it wasn't for you I'd be alone If it wasn't for you I'd be on my own...¿¿ #valentineday @fiorellamattheis¿¿ Uma publicação compartilhada por Alexandre Pato (@pato) em Fev 14, 2017 às 2:54 PST

Happy valentine's day!! ¿¿¿¿¿¿¿¿ te amo, minha preta!! Uma publicação compartilhada por Alan Ruschel (@alanruschel) em Fev 14, 2017 às 6:53 PST

Happy Valentine's Day my love. Te Amo muuuito!!! ¿¿ #valentinesday #happyvalentinesday #teamo Uma publicação compartilhada por Danilo Fernandes OFICIAL® ¿¿¿¿ (@danilofernandes88) em Fev 14, 2017 às 7:29 PST

Sem você aqui Paraíso sem cor Sem você aqui Primavera sem flor!. Happy Valentine's day ¿¿¿ @bigamatias Uma publicação compartilhada por Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7) em Fev 14, 2017 às 6:50 PST

Happy Valentine's Day ¿¿ I love u so much!!! #Ludy Uma publicação compartilhada por Oscar Emboaba (@oscar_emboaba) em Fev 14, 2017 às 3:23 PST