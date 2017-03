Recuperado de lesão, Ceará dá tempo em suas atividades e visita a projeto social no bairro Nonoai

Clube da Bolinha

O lateral-direito Ceará deu uma pausa em suas atividades no CT Parque Gigante para incentivar alguns pequenos. Recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo, o atleta visitou o centro sócio educacional Por Um Amanhã Melhor, no Bairro Nonoai, e conversou com a criançada que faz atividades esportivas em um turno inverso ao da escola.





A visita ocorreu na quadra de futsal. Além de contar a sua história às crianças, Ceará distribuiu cadernos doados pelo Inter.



— É muito gratificante poder conversar com jovens e levar uma palavra de fé e incentivo a estas crianças. O clube ajudou essas crianças, doando cadernos, pensando na educação. O Inter é grande dentro e fora de campo.

Foto: Marcelo Campos / Divulgação