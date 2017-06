Cantor Belo processa ex-jogador Denílson por cobrança de dívida em rede social

Clube da Bolinha

O barraco entre famosos na internet já nos anima. Quando envolve dinheiro e cobrança pública então... E foi exatamente o que exatamente aconteceu entre o cantor Belo e o ex-jogador Denílson, hoje comentarista da Band.

Belo abriu um processo por danos morais e retratação, após ter sido cobrado publicamente por uma dívida, nas redes sociais do ex-atleta em abril, segundo o Extra.



A cobrança de Denílson aconteceu no dia do aniversário do cantor, em 22 de abril. O ex-jogador deixou um comentário em uma homenagem do também cantor Thiaguinho dizendo que "só falta aprender a pagar a quem ele deve".

A dívida seria da época em que Belo cantava na banda Soweto, e não teria sido a primeira vez que Denílson cobrou em público.

Em nota enviada à publicação do Rio, a assessoria jurídica de Belo informou "que as providências legais cabíveis em face do ex-jogador Denílson já foram tomadas e, portanto, aguarda os trâmites processuais do feito, bem como a decisão do nobre magistrado de primeiro grau".

A assessoria de Denílson disse que ele não se manifestará sobre o assunto.



