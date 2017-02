Em jogo com portões fechados, São José e Veranópolis ficam no 0 a 0

Placar fechado

Em jogo disputado com portões fechados no Passo D'Areia, já que os órgãos de segurança não liberaram o estádio para receber público, São José e Veranópolis empataram em 0 a 0.

Foi o segundo empate sem gols do time da casa no Gauchão, já que o Zequinha estreou com placar fechado diante do Cruzeiro. Na próxima rodada, o São José enfrenta o líder Novo Hamburgo, fora de casa.

O Veranópolis também chegou ao segundo empate, depois de ficar no 1 a 1 contra o Inter na estreia em casa. O próximo compromisso do clube da Serra é diante do seu torcedor, em Veranópolis, contra o Brasil-Pel.

