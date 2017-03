Brasil-Pel vence São Paulo por 2 a 0 no Bento Freitas

Clássico da Zona Sul

O Brasil-Pel chegou à segunda vitória no Gauchão. No Bento Freitas, a equipe derrotou o São Paulo por 2 a 0 neste domingo.

Logo aos 11 minutos, Marcinho invadiu a área e foi derrubado: pênalti. Na cobrança, o atacante Gustavo Papa acertou o poste do São Paulo. Porém, no rebote, Marcinho, o mesmo jogador que cavou o pênalti, domina a bola com o peito e chuta forte, no canto direito do goleiro Roballo, para marcar.

Já no final da partida, aos 41 minutos, o zagueiro Leandro Camilo cabeceou com força e fez o seu primeiro gol no gauchão: 2 a 0.

Com o resultado, o Brasil-Pel chegou aos sete pontos e alcançou o quinto lugar na tabela (posição que pode mudar após os jogos do final deste domingo). O São Paulo, em nono, com 5 pontos, também pode perder perder uma posição se o Passo Fundo vencer o líder Novo Hamburgo nesta segunda-feira.

Na próxima rodada, o Brasil-Pel recebe o Grêmio no Bento Freitas na quarta-feira, 15 de março, às 21h45min. O São Paulo joga contra o Ypiranga no próximo domingo, às 17h, no Aldo Dapuzzo.

