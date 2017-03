São José e Ypiranga empatam em 1 a 1 no Vieirão

Gauchão

Jogando sob forte chuva, São José e Ypiranga empataram em 1 a 1 neste domingo, no Vieirão, em Gravataí.

O primeiro gol do jogo veio nos acréscimos do primeiro tempo, quando, em cobrança de pênalti, Kaio abriu o placar para o Ypiranga. O empate do Zequinha veio aos 18 minutos do segundo tempo, com gol de Rafinha.

Com o resultado, o São José, que segue sem vencer no Gauchão, chegou a quatro pontos e seguiu em último na tabela. O Ypiranga, que tem uma vitória, também está com quatro pontos e ocupa a 11ª posição.

Na próxima rodada, o Zequinha enfrenta o Passo Fundo no Vermelhão da Serra, domingo, às 18h30min. No mesmo dia, às 17h, o time de Erechim visita o São Paulo, no Aldo Dapuzzo.

