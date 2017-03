Cruzeiro vence e acaba com a invencibilidade do líder Novo Hamburgo no Gauchão

Em Gravataí

O líder do Gauchão, Novo Hamburgo, entrou em campo neste sábado para enfrentar o Cruzeiro, no Vieirão, em Gravataí. Com a confirmação da liderança, independente do resultado, o time anilado tinha como objetivo maior manter o 100% de aproveitamento no torneio. Os donos da casa, porém, saíram na frente com Thiago Alagoano e seguraram a vitória que era considerada fundamental na busca por uma vaga na próxima fase.



O jogo começou bastante estudado pelas duas equipes, mas foram os donos da casa que abriram o placar. Aos 13 minutos, Sander cobrou escanteio, o zagueiro Dão desviou e Thiago Alagoano fez gol. O líder do Gauchão só reagiu aos 34, com a primeira chegada mais contundente, quando Julio Abu bateu na pequena área e Deivity defendeu. Os times foram para o intervalo com o 1 a 0 no placar.

O técnico Beto Campos mexeu no intervalo e colocou Jeff Silva na vaga de Julio Abu. A troca deu certo, o Novo Hamburgo melhorou e iniciou uma pressão contra os donos da casa principalmente nas jogadas de Branquinho e nas bolas paradas de Assis. O Noia não contava, porém, com a expulsão do zagueiro Pablo. Após falta em William Kozlowski ele recebeu o segundo amarelo. A partir daí, o time da casa melhorou e voltou a ter o controle do jogo. William Kozlowski assustou em dois lances mas não ampliou o placar.

Aos 35 foi a vez do Cruzeiro ter um expulso. Dão, com o segundo amarelo, deixou o seu time com 10 em campo. O panorama do jogo se alterou e as equipes só criaram novas chances em bolas paradas, mas sem sucesso. O placar final foi de 1 a 0 para os mandantes. As equipes voltam a campo no próximo final de semana. O Novo Hamburgo encara o Ypiranga, domingo, às 17h, no Colosso da Lagoa. O Cruzeiro visita o Passo Fundo, também domingo, às 18h30.

*RÁDIO GAÚCHA