D'Alessandro com mais clássicos do que Renato, Inter estreando técnico e Grêmio impositivo na Arena

Os números do Gre-Nal

Gremistas e colorados, aos números. O Gre-Nal 412 se avizinha e é chegada a hora de conferir alguns números antes do clássico. Se o Grêmio não vence um Gre-Nal pelo Gauchão desde 2012 (2 a 1, no Beira-Rio, com gols de Leo Gago e Kleber), o time se tornou sólido em clássicos na Arena, com duas goleadas históricas pelo Brasileirão, e onde não perde desde 2014.

Renato Portaluppi é um veterano contra o Inter, com 21 jogos — menos experiente do que D'Alessandro que, se jogar, irá para o seu 28° clássico —, enquanto Antônio Carlos Zago estreará no Gre-Nal. Alguns números que poderão se consolidar ainda mais nesse sábado, às 18h30min:



Histórico geral do Gre-Nal:

411 jogos

154 vitórias do Inter

128 vitórias do Grêmio

129 empates

578 gols do Inter

540 gols do Grêmio

Gre-Nal em Gauchão:

160 jogos

55 vitórias do Inter

45 vitórias do Grêmio

60 empates

162 gols do Inter

164 gols do Grêmio

Renato Portaluppi como técnico em Gre-Nal:

7 jogos

1 vitória

5 empates

1 derrota

10 gols marcados

10 gols sofridos

Renato Portaluppi como jogador em Gre-Nal:

14 jogos

5 vitórias

4 empates

5 derrotas

3 gols marcados

0 cartões amarelos

D'Alessandro em Gre-Nal:

27 jogos

13 vitórias

9 empates

5 derrotas

8 gols marcados

7 cartões amarelos

Gre-Nal na Arena:

8 jogos

2 vitórias do Grêmio

1 vitória do Inter

5 empates

12 gols do Grêmio

5 gols do Inter

Gre-Nal com um dos dois na Série B:

12 jogos

3 vitória do Grêmio

2 vitória do Inter

7 empates

9 gols do Grêmio

8 gols do Inter

* Colaborou Marcos Bertoncello

* ZHESPORTES