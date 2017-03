Dupla Gre-Nal homenageia Rádio Gaúcha pelos 90 anos

Reconhecimento

A Rádio Gaúcha, recebeu, das mãos dos presidentes Romildo Bolzan, do Grêmio, e Marcelo Medeiros, do Inter, as camisas dos times em homenagem aos seus 90 anos de história.

No início da partida entre Inter e Grêmio na Arena, os comunicadores Kelly Matos, repórter da torcida colorada, e Pedro Trindade, que substitui Duda Garbi na torcida gremista. posaram para uma foto oficial junto aos presidentes dos clubes.

Antes do Gre-Nal, os clubes já haviam prestado homenagens para a Rádio, que completou 90 anos no dia 8 de fevereiro.

— Abram os estúdios, esvaziem as cabines, passem-nos os microfones. Hoje, oito de fevereiro de 2017, é a nossa vez de narrar uma grande conquista. E quem entra em campo é a Rádio Gaúcha com seus noventa anos de feitos relevantes. Noventa anos que levaram o Rio Grande a plagas mais distantes. Noventa anos de vozes marcantes, de personalidades inesquecíveis e tantas outras atrações que se tornaram motivo de festa em milhões de corações — escreveu o Inter em seu site oficial.

— A Rádio Gaúcha é um símbolo da nossa cultura. Temos orgulho de fazer parte dos seus 90 anos de história — estampou o Grêmio em placa.