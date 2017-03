MP investiga vídeo com suposto ato de racismo de torcedor gremista no Gre-Nal

Repercussão

A Promotoria do Torcedor, órgão vinculado ao Ministério Público, investiga um vídeo que circula nas redes sociais desde o final de semana. Nas imagens, um torcedor do Grêmio repete a palavra "macaco" algumas vezes direcionado ao setor de onde é feita a gravação — supostamente, a fala se dirige a torcedores do Inter e as imagens teriam sido gravadas no Gre-Nal 412, na Arena.

De acordo com Márcio Bressani, titular da Promotoria do Torcedor, a investigação precisa determinar se o vídeo foi de fato gravado no jogo do último sábado, além de trabalhar na identificação do torcedor filmado.

— Já recebi o vídeo. Estamos no processo de identificação do torcedor e em verificar o contexto. Temos que conferir se foi realmente no sábado, os dados concretos e a maneira como aconteceu. As pessoas querem uma situação rápida, algumas vezes já recebemos imagens que aconteceram em outro momento. Temos que ter cautela, ainda mais quando envolve responsabilização. Ficando caracterizada uma conduta ilícita no contexto do jogo, o torcedor será responsabilizado — disse Bressani.

O promotor acredita que, pelo menos em tendência, o Grêmio não deve sofrer sanções pelo ato isolado do torcedor.

— Aparentemente, não houve interferência no andamento da partida, não sei se foi antes, durante ou depois. Eu não domino a tramitação disso na Justiça desportiva, mas acredito que o Grêmio não tenha nenhuma responsabilização. O clube inclusive tem se manifestado publicamente contrário a estes atos — completou.

Em 2014, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil depois de imagens da televisão filmarem uma torcedora chamando de "macaco" o goleiro Aranha, à época no Santos. Diferentemente daquela ocasião, em que o registro foi transmitido ao vivo pela televisão, ZH não publicará o vídeo do suposto racismo no Gre-Nal 412, pois ainda não há confirmação de data, autor e veracidade dos registros.

*ZHESPORTES