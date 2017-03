Novo Hamburgo abre venda de ingressos para jogo com o Grêmio

Entradas

O Novo Hamburgo abre na manhã desta segunda-feira a venda de ingressos para o jogo contra o Grêmio, na próxima quarta-feira. O líder do campeonato recebe o time de Renato Portaluppi às 21h45min no Estádio do Vale. Os bilhetes serão comercializados no local do jogo e em lojas parceiras.

Sócios em dia e conselheiros do Novo Hamburgo não pagam. Estudantes e idosos têm direito a meia-entrada. Para os torcedores gremistas, o ingresso custa R$ 50.

Leia mais:

Barrios sente dores musculares e vira dúvida para quarta-feira

Passo Fundo e Cruzeiro-RS empatam sem gols

Confira a tabela atualizada do Gauchão 2017

Pontos de venda:

Multisom Bourbon Shopping (1º piso) — Avenidas Das Nações Unidas, 2001, Loja 2008 — Rio Branco — Novo Hamburgo (10h às 22h)

Multisom Centro — Avenida Pedro Adams Filho, 5325 — Centro (segunda a sexta, 9h às 19h e sábado das 9h às 13h)

Intensidade Máxima — Av. Primeiro de Março, 718 — Centro (segunda a sexta, 8h30 às 19h30 e sábado 9h às 18h – sem fechar ao meio-dia)

Casa do Vinho — Rua Luxemburgo, 597 — Bairro Rincão (segunda a sexta 8h às 12h30 e 15h às 22h e sábado das 8h às 22h — sem fechar ao meio-dia; domingo 8h às 13h)

Madelusa — Rua Icaro, 1947 — Canudos (segunda a sexta, 8h às 11h30min e sáb até 12h)

Valores:

Torcedor do Novo Hamburgo: R$ 50

Idosos e estudantes: R$ 25

Cadeira: R$ 100

Visitante: R$ 50

Idosos e estudantes: R$ 25

*ZHESPORTES