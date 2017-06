São Luiz goleia o Inter-SM e vai disputar o Gauchão 2018

Interior

O São Luiz está garantido na elite do Campeonato Gaúcho de 2018. Na tarde deste sábado (3), no 19 de Outubro, a equipe de Ijuí obteve a vaga à final da Divisão de Acesso ao bater o Inter-SM por 4 a 1.



Precisando reverter desvantagem após perder por 1 a 0 em Santa Maria, o São Luiz abriu o placar logo aos oito minutos da primeira etapa, com Léo Mineiro. Com 22 minutos de partida, porém, Chiquinho empatou: 1 a 1.

Ronaldinho Gramadense, aos três minutos do segundo tempo, voltou a colocar a equipe de Ijuí na frente. Mas era preciso mais um, por conta do gol qualificado. O São Luiz superou o que era necessário: aos 22, Léo Mineiro fez 3 a 1. Aos 44, Jean Dias fechou o placar.



Na decisão do título da Divisão de Acesso, o São Luiz enfrenta quem passar no duelo deste domingo entre Avenida e Lajeadense. Em Lajeado, a equipe de Santa Cruz venceu por 2 a 1.



*ZHESPORTES