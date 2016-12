Empresário revela interesse do Grêmio no lateral Álvaro Pereira

Na mira

Renato Portaluppi solicitou a contratação de um lateral-esquerdo para a próxima temporada. Avaliando o mercado, a direção do Grêmio buscou informações sobre o uruguaio Álvaro Pereira. A revelação foi feita pelo empresário do jogador, Carlos Villalba, em entrevista para a rádio ABC Cardinal, AM 730, de Assunção.

— Teve um interesse do Independiente, de Medellín e outro do Grêmio, de Porto Alegre — reconheceu o representante do jogador.

Leia mais:

Romildo: "Para fazer contratações expressivas, temos que vender"

Dupla Gre-Nal abrirá 2017 sob a inspiração do camisa 10

Reforços que o Grêmio deveria pedir ao Papai Noel

Entretanto, o empresário revelou que a prioridade é permanecer no Cerro Porteño.

— A prioridade é do Cerro. O ideal seria respeitar o contrato. Porém, se há algo estratosférico vamos conversar com o Cerro. Mas o jogador está tranquilo e contente no Paraguai — garantiu o empresário.

Álvaro Pereira, 31 anos, chegou ao Cerro Porteño no segundo semestre de 2016. Ele atuou pelo São Paulo em 2014. O lateral fez sua estreia na seleção uruguaia em 2008 e, desde então, jogou duas Copas do Mundo, três Copas América e uma Copa das Confederações — foi campeão da Copa América em 2011.

Leia outras notícias sobre o Grêmio

Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store



Google Play

*RÁDIO GAÚCHA