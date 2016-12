Espinosa sobre Marinho: "Tem tudo o que se quer de um bom atacante"

Na mira para 2017

A possibilidade da contratação do atacante Marinho, do Vitória, empolga o coordenador técnico do Grêmio, Valdir Espinosa.



Ele confirma que, nas frequentes conversas mantidas com o empresário Jorge Machado, o jogador é sempre um dos temas. Espinosa, contudo, prefere aguardar pelo andamento das tratativas, que passam pela tentativa que Machado fará na próxima semana de liberar o jogador.



- Entre gostar do jogador e realizar a contratação existe uma diferença. Tem que ter cuidado. Uma contratação é boa quando não é algo imposto. É preciso respeitar as condições financeiras do clube e saber até onde ele pode ir – lembra o coordenador.

Espinosa e Marinho irão se encontrar nesta quarta-feira, no Maracanã, durante o jogo de fim de ano organizado pelo ex-jogador Zico.



Uma ocasião para que o coordenador possa, pessoalmente, manifestar toda sua admiração pelo jogador.



- Para mim, ele foi o melhor atacante do campeonato brasileiro. Foi diretamente responsável pela permanência do Vitória na primeira divisão - diz Espinosa.



Caso invista em Marinho, o Grêmio enfrentará forte concorrência. Espinosa lembra que Flamengo e Santos também preparam ofertas pelo jogador. Poderá ser decisivo o desejo do atacante de permanecer em Porto Alegre, cidade em que reside a família de sua mulher.



A eventual aquisição, entende o coordenador, dotaria o time de uma qualidade que poderá ser fundamental na campanha da Libertadores.



- Ele tem as características que o Grêmio precisa. Tem velocidade, drible e finalização. Tudo o que se quer de um bom atacante - opina Espinosa.