Vitória aguarda empresário de Marinho para ouvir oferta do Grêmio

O interesse do Grêmio na contratação do atacante Marinho é real. No entanto, ainda não foi manifestado ao Vitória, clube ao qual o jogador está vinculado até 2018. A oferta dos gaúchos será apresentada pelo empresário Jorge Machado, representante de Marinho, em uma reunião com o diretor de futebol da equipe baiana, Sinval Vieira, no início de janeiro.



— Ainda não chegou nada oficial em relação ao Grêmio. Mas o Machado ficou de vir a Salvador para trazer as propostas — afirma Vieira.



A intenção do Vitória é manter Marinho para 2017. No entanto, a direção sabe que isto dificilmente ocorrerá. Apesar do argumento de que o atacante virou ídolo no Barradão, o clube baiano, na verdade, deseja lucrar ao máximo com sua venda. Com uma multa rescisória de R$ 17 milhões, o jogador foi sondado por clubes chineses, japoneses e mexicanos.



— A cabeça dele deve estar cheia de dólares e euros — observa Vieira.



Paralelamente, o Vitória negocia a contratação do zagueiro Fred, do Grêmio, que foi indicado pelo técnico Argel Fucks. O acerto seria por empréstimo de um ano, mas, segundo Vieira, as tratativas não têm relação com a situação de Marinho.



— Temos interesse no Fred, mas a negociação não foi tratada em conjunto — completa o dirigente baiano.



