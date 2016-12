Novo reforço do Grêmio foi quarto maior ladrão de bolas da Série B

Números

Após mais de um mês de negociação, o Grêmio finalmente anunciou oficialmente a contratação do volante Michel para 2017. O jogador estava no Atlético Goianiense, campeão da Série B deste ano.



O meia foi um dos destaques da equipe, tendo atuado em 35 das 38 rodadas, marcado 4 gols e dado 3 assistências. Seu melhor fundamento, porém, foram os desarmes. Líder deste quesito na equipe, Michel foi o 4º maior ladrão de bolas do campeonato com 95 desarmes, segundo o site Footstats.



MAIORES LADRÕES DE BOLA DA SÉRIE B 2016

1º – Gastón Filgueira – Náutico – 108

2º – Juninho – Bahia – 100

3º – Richardson – Ceará – 99

4º – Michel – Atlético-GO – 95

5º — Leandro Leite – Brasil de Pelotas – 95

*Fonte: Footstats



