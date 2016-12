Grêmio se aproxima de acerto com centroavante Kayke

Reforço na área

Após fechar com o volante Michel, e enquanto a direção negocia pelo "fazedor de gols" Marinho, o Grêmio está negociando para trazer um centroavante. Kayke, 28 anos, foi revelado pelo Flamengo e é o nome mais próxima para reforçar a equipe de Renato Portaluppi para a disputa da Libertadores. Após ser dispensado do clube carioca, rodou por vários clubes da série B do Brasil e também na Noruega, Suécia e Dinamarca. Em 2015, após marcar 8 gols na série B pelo ABC, foi contratado para ser o reserva de Paolo Guerrero no Flamengo. Marcou seis gols em 16 jogos, e acabou vendido ao Yokohoma Marinos, do Japão.

Com 1m82cm, Kayke teve sua contratação recomendada por Renato Portaluppi. O coordenador técnico Valdir Espinosa lembra que o jogador foi formado na base do Flamengo e, com a camisa do ABC, foi o terceiro goleador do Brasil, incluindo as séries A e B.



Leia mais

Grêmio confirma contratação do volante Michel

Em renovação com o Grêmio, Pedro Rocha interessa ao Flamengo

Em busca do "fazedor de gols", Grêmio tenta a contratação do atacante Marinho



- Não é grosso, trombador. Tem boa técnica e boa finalização. Às vezes, estava melhor do que Guerrero, mas, por te menos nome, acabava sobrando

Segundo Odorico Roman, a negociação com o Yokohama Marinos está em andamento.

– Existem conversas, ainda faltam detalhes a ser concluídos – afirmou o vice.

A ideia é de que o centroavante venha nos mesmos moldes da negociação que viabilizou a vinda do volante Michel. Empréstimo por um ano, com o valor de uma futura compra estipulado em contrato.

Leia outras notícias sobre o Grêmio



Acompanhe o Grêmio no Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store



Google Play

*ZHESPORTES