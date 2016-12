Quem é Álvaro Pereira, lateral-esquerdo que está na mira do Grêmio

Possível reforço

Um lateral-esquerdo uruguaio entrou na mira do Grêmio. A direção buscou informações sobre Álvaro Pereira, segundo revelou o empresário do jogador, Carlos Villalba, em entrevista para uma rádio de Assunção. O Independiente, de Medellín, é o outro clube que está na disputa para ter o lateral em seu grupo.

Álvaro Pereira tem passagens por Porto, Inter de Milão, São Paulo, Estudiantes (quem tem seus direitos), Getafe e Cerro Porteño, este último, com quem tem contrato de empréstimo até o meio de 2017.



O lateral-esquerdo protagonizou uma das cenas mais impactantes da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Na segunda rodada da fase de grupos, em uma disputa com o inglês Raheem Sterling, Álvaro levou uma joelhada e caiu nocauteado no gramado. Foi atendido fora de campo e, quando percebeu que o médico pedia a substituição, se revoltou e exigiu continuar.

Algo semelhante ocorreu quando o lateral atuava pelo São Paulo, em uma disputa com Bruno Lopes, do Criciúma. Caiu e bateu o rosto no chão, desmaiado. Foi tirado do campo de maca e a ambulância o aguardava para levá-lo ao hospital. No entanto, Alvaro preferiu seguir em campo, foi aplaudido e ainda ajudou o tricolor paulista a abrir o placar.

Na atual temporada, pelo Cerro Porteño, jogou 15 vezes e fez um gol. Com o São Paulo, foi vice-campeão brasileiro em 2014. Pela seleção uruguaia, entrou em campo 81 vezes, marcou seis gols e foi campeão da Copa América em 2011 e quarto lugar na Copa do Mundo de 2010.



