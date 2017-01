Alvo do São Paulo, Cristian Colmán entra na mira do Grêmio

Interesse

O Grêmio segue no mercado em busca de reforços para seu ataque. Depois dos nomes do paraguaio Cecílio Domínguez, do Cerro Porteño, dos argentinos Jonathan Calleri, do West Ham, e Nicolás Blandi, do San Lorenzo, e do uruguaio Gabriel Fernández, do Racing de Montevidéu, um novo jogador passa a ser analisado pelo pentacampeão da Copa do Brasil, o também paraguaio Cristian Colmán, 22 anos, do Nacional, do Paraguai.

Autor de 11 gols em 31 jogos na temporada passada, Colmán também é desejado pelo São Paulo, que em dezembro ofereceu US$ 1,1 milhão (R$ 3,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atacante. Segundo o vice-presidente de futebol gremista, Odorico Roman, "Ele é um dos jogadores que estamos analisando".

Enquanto analisa Colmán, o Grêmio segue negociando para adquirir 70% dos direitos econômicos de Gabriel Fernández e segundo o dirigente as tratativas estão em bom nível:

- Há alguns dias, o Grêmio fez uma proposta, houve uma contraproposta e consideramos um valor muito alto. O que posso dizer é que conversamos novamente e o assunto está aberto. Pode ser que saia negócio. Os valores estão aceitáveis agora. Há ajustes ainda a fazer, mas estão aceitáveis.



Sobre a permanência de Douglas, Roman está otimista quanto ao acerto com o camisa 10.

- Recebemos a proposta do Douglas, analisamos, fizemos considerações, recebemos a resposta do empresário e agora estamos para retomar a conversa e concluir isso - a ideia é um contrato de duas temporadas, sem cláusula de produtividade como aconteceu no último acordo.

