Mercado da bola: as novidades desta quarta no futebol brasileiro

Reforços

Não foi um dia com fortes movimentações no mercado. A quarta-feira não teve novidades bombásticas, capazes de lotar aeroportos nos próximos dias.

Marinho, um dos alvos mais cobiçados da janela, segue como protagonista principal de uma novela sobre seu futuro. O Vitória rejeitou a primeira proposta do Flamengo pelo jogador. O clube baiano só aceitaria liberá-lo por 5 milhões de euros.

Leia mais

Leonardo Oliveira: uma sugestão de meia argentino para dupla Gre-Nal

Primeiro treino de Ceni tem "futebol americano" e retorno de Breno

Leonardo Oliveira: Gauchão garante quase duas folhas salariais à Dupla



Na Dupla, o Grêmio avançou em suas negociações com o centroavante Gabriel Fernández. Do lado vermelho, Juninho, volante pretendido pelo clube, renovou com o Bahia.

* ZH Esportes

entFrom:cms -->