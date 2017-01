Vitória não aceita primeira oferta do Flamengo por Marinho

Atacante cobiçado

Não foi dessa vez. A diretoria do Vitória e o empresário de Marinho, Jorge Machado, estiveram reunidos por algumas horas na tarde desta quarta-feira, em Salvador, na Bahia. No entanto, não houve acordo. O agente apresentou a proposta oficial do Flamengo para contratar o atacante, mas a quantia oferecida não agradou ao rubro-negro baiano, que só aceita negociar o atleta pelo valor da multa rescisória, de 5 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões).



O diretor de futebol do Vitória, Sinval Vieira, explicou que haverá uma nova reunião nesta quinta pela manhã.

— Ainda não chegamos a nenhum acordo. Amanhã (quinta) vamos nos reunir novamente, às 10h. O Flamengo propôs um valor inferior ao valor da multa, e isso nós não vamos aceitar. Não podemos errar nesse caso — disse o dirigente ao jornal Correio, da Bahia.

O atacante de 26 anos já disse que tem o interesse em defender o Flamengo neste ano, mas a situação não depende dele. Caso não consiga contratar Marinho, o Rubro-Negro vai partir para buscar outras opções. O atacante paraguaio Cecilio Domínguez, do Cerro Porteño, e o meia-atacante Marcos Guilherme, do Atlético-PR, são outras alternativas.

O Fla garante que vai contratar pelo menos um atacante, mas não descarta trazer dois, dependendo das oportunidades de mercado.



