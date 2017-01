Leonardo Oliveira: Grêmio monitora situação de brasileiro do Wolfsburg

Opinião

O Grêmio observa atento às investidas do Santos em Bruno Henrique, meia-atacante que despontou no Goiás no Brasileirão 2015 e logo se mudou para o Wolfsburg. O clube gaúcho teria consultado os alemães sobre um possível empréstimo. Ouviu que há interesse apenas na venda, por 2,8 milhões de euros. Bruno Henrique atuou em apenas uma partida como titular na atual temporada na Bundesliga. Em outras seis, entrou no decorrer. Ainda não marcou gols.



No Wolfsburg, o meia-atacante recebe cerca de R$ 300 mil. A janela de janeiro, no entanto, pode proporcionar para o Grêmio um grande trunfo. O clube alemão negocia a venda do volante Luiz Gustavo. A Juventus-ITA já apresentou proposta, mas há uma expectativa de valores maiores dos milionários chineses. Caso confirme a venda do ex-volante da Seleção, o Wolfsburg buscará algum nome da lista de reforços elaborada por seus scouters. E lá está o de Walace, do Grêmio. O que pode aproximar Bruno Henrique da Arena como parte desse possível negócio.

Para quem não se recorda, Bruno Henrique é um jogador de flanco. Atuava pela direita e formava dupla com Erik, hoje no Palmeiras. Em um jogo na Arena, aterrorizou a defesa do Grêmio, que venceu de virada os goianos. Descoberto pelo Cruzeiro em um campeonato amador em Belo Horizonte, teve pouco espaço na Toca da Raposa. Parou no Uberlândia e, no primeiro semestre de 2015, acabou como goleador da Série B goiana. Foi ali que o Goiás o descobriu. Seis meses depois, estava de mudança para a Alemanha. O que explica, em parte, sua dificuldade de repetir no Wolfsburg o mesmo rendimento daquele Brasileirão de 2015.