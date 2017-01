"Sei que fui contratado para brigar por espaço no Grêmio", afirma Michel

Entrevista

De férias no Rio, Michel aproveita os últimos dias de descanso. A partir do dia 12, data da reapresentação do Grêmio, o volante promete empenho total. Sem nunca ter disputado um jogo da Primeira Divisão, ele sabe que precisará mostrar nos treinos que está em condições de brigar com Walace e Maicon por um lugar entre os titulares.

Confira a entrevista com o primeiro jogador anunciado pelo Grêmio para a temporada de 2017:

Você se definiu como um jogador polivalente, por atuar também como lateral. Qual sua posição preferida?

Prefiro jogar como volante, saindo um pouco mais. Mas também não seria problema jogar mais fixo ou como um lateral.

Em qual jogador você se inspira?

Me inspiro muito no Paulinho, que marca muito e sempre chega na área para fazer gol.

Já conseguiu conversar com Renato Portaluppi?

Ainda não, o único contato que tive foi com Odorico Roman.

Qual seu objetivo para 2017?

Meu projeto é focar bem neste ano, em como será a minha resposta dentro de campo.

E a expectativa de jogar uma Libertadores?

É muita ansiedade, nunca joguei na Série A. Mas a Libertadores é um sonho, só de estar envolvido na competição é demais.

Você acha que seu estilo casa bem com o da competição?

Acho que vou me dar bem. Sou um jogador de força, até de dar um carrinhos.

E como será a adaptação ao estilo mais aguerrido que a torcida do Grêmio tanto gosta?

Sempre acompanhei bastante. Joguei no Porto Alegre em 2011, sei como é. Me chamam de um carioca-gaúcho (risos). É um estilo de futebol muito disputado. Estou adaptado e preparado.

Qual sua expectativa por um lugar no Grêmio?

Sei que fui contratado para brigar por espaço, não para sair jogando. Vai ser difícil, mas este é um bom desafio. Se eu não confiar em mim, não jogaria em lugar nenhum (risos).

