Primeiro treino de Ceni tem "futebol americano" e retorno de Breno

Logo no primeiro dia da pré-temporada, Rogério Ceni resolveu liberar trabalhos com bola para o elenco do São Paulo. Mas o que mais chamou a atenção dos jogadores na tarde desta quarta-feira no CT da Barra Funda foi o aquecimento com espécie de futebol americano comandado pelo novo treinador, que pôde contar com a participação de Breno nas atividades.

— Estou muito feliz, porque encarei muitas adversidades em 2016. Joguei alguns jogos, mas tive que realizar a cirurgia. Fiquei triste na época, mas sabia que o procedimento era necessário. E hoje posso comemorar. Cheguei no estágio que gostaria e não senti dor. Claro que senti um pouco de receio, mas isso é normal e me senti bem. Estou contente e motivado — comemorou o zagueiro.

Breno fez os três primeiros jogos de 2016, mas passou a sofrer com dores no joelho direito e operou o local em maio. Depois de sessões em período integral de fisioterapia, foi liberado pelos médicos, fisioterapeutas e preparadores físicos para integrar o elenco nesta quarta. E foi um dos mais animados com o "futebol americano" de Ceni.

Os jogadores precisavam ultrapassar faixas do gramado, como as jardas do esporte popular dos Estados Unidos, e lançavam um tipo de dardo até alcançarem a linha de touchdown. Depois, treino técnico de posse de bola em campo reduzido e com minigols foi organizado, quebrando padrões de pré-temporada limitada a trabalhos físicos.

Além de Breno, que pôde até passar férias com a família devido à recuperação avançada, Lucas Fernandes também está perto de voltar ao futebol. O garoto de 19 anos está liberado para treinar com bola, já que o joelho esquerdo já está recuperado de cirurgia, mas ainda faz atividades sozinho para não colocar em risco o tratamento no ombro esquerdo, também operado.



*Lancepress