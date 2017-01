Após romper negociação com o Grêmio, Kayke acerta com o Santos

De casa nova

Kayke veio a Porto Alegre, mas não acertou detalhes do contrato com o Grêmio

Kayke veio a Porto Alegre, mas não acertou detalhes do contrato com o Grêmio Foto: Ronaldo Bernardi / Agência RBS

O Santos chegou a um acordo com o Yokohama Marinos, do Japão, para ter o atacante Kayke por empréstimo até o fim desta temporada. Um valor já está fixado em contrato caso o Peixe queira comprá-lo ao final de 2017. O jogador ficou próximo de ser reforço do Grêmio, mas uma divergência contratual impossibilitou a confirmação das negociações com o clube gaúcho.



O atleta de 28 anos chega à Vila Belmiro na segunda-feira para fazer exames médicos e assinar contrato. A pedido de Dorival Júnior, Kayke será encarregado de disputar posição com Ricardo Oliveira e até substituir o camisa 9 eventualmente.

Antes de acertar com o Flamengo, em 2015, ele já havia sido alvo do Santos, após se destacar no ABC-RN.



Kayke é o quinto reforço do Santos para 2017. Antes, foram contratados o zagueiro Cleber, o volante Leandro Donizete, o lateral-direito Matheus Ribeiro e o atacante colombiano Vladimir Hernández, que se apresenta na terça-feira.

