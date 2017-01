Gabriel Fernández chega a Porto Alegre nesta terça-feira para assinar com o Grêmio

Reforço na área

Gabriel Fernández virá a Porto Alegre nesta terça-feira. Após o Racing-URU aceitar os termos da proposta do Grêmio, o centroavante de 22 anos chega à Capital no início desta semana para realizar exames médicos e assinar seu contrato de três anos com o clube gaúcho. Em entrevista ao jornal Ovación, Raul Rodríguez, presidente do Racing-URU, disse que a venda de Fernández será "uma das transferências mais importantes da história do clube".

Gabriel Fernández deve ser o segundo reforço que o Grêmio apresentará para 2017. Até o momento, apenas o volante Michel foi confirmado como nova alternativa para o técnico Renato Portaluppi. O negócio pelo atacante Kayke, que chegou a ter um acerto encaminhado, foi abortado após uma divergência contratual.

Fernández foi artilheiro do último campeonato uruguaio com oito gols marcados, e quatro assistências, em 15 jogos. Centroavante de muita imposição física, recebeu o apelido de "El Toro" por seu porte. Além de atuar como jogador de referência, também mostrou versatilidade ao jogar aberto pelo lado direito em algumas rodadas do campeonato nacional.

