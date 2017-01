Grêmio vence o Votuporanguense e encerra primeira fase da Copinha com 100% de aproveitamento

3 a 1

Foi sem muitos sustos que o Grêmio chegou à terceira vitória em três jogos na Copa São Paulo, encerrando a primeira fase com 100% de aproveitamento e a primeira colocação do Grupo 1. Diante do Votuporanguense, na manhã deste sábado, a equipe tricolor fez 3 a 1, com gols de Jean Pyerre, Nikolas e Pepê.

A equipe de Beto Almeida saiu na frente logo aos 9 minutos. Dionathã ganhou a dividida já dentro da área e rolou para Jean Pyerre. Ele dominou e bateu colocado para fazer 1 a 0.

Aos 44, a vantagem foi ampliada com um belo gol de Nikolas, que teve calma para livrar-se da marcação antes de finalizar.

O time da casa descontou já no segundo tempo, aos 24, quando João Calil recebeu bom passe de Juninho na área e bateu na saída do goleiro. O Grêmio, porém, não demorou muito para voltar a marcar.

Beto Almeida colocou Pepê em campo e o atacante, em sua primeira participação, invadiu a área e chutou rasteiro para garantir a vitória tricolor.

Com a boa campanha e a primeira colocação no grupo, o Grêmio ganha o direito de permanecer em Votuporanga para o confronto da próxima fase, diante do segundo colocado do Grupo 2, na segunda-feira.

ZH Esportes