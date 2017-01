Diretor de futebol do Grêmio elogia Léo Moura e não descarta vinda do lateral para o clube

Negócios

Menos de uma semana para a reapresentação do Grêmio para a pré-temporada deste ano, o diretor de futebol do Grêmio, Saul Berdichevski, fez um balanço das negociações e renovações que estão em andamento no clube.

Em entrevista ao programa Hoje nos Esportes, da Rádio Gaúcha, na noite desta sexta-feira, o dirigente comentou sobre a possibilidade de Léo Moura, 38 anos, ser contratado pelo Tricolor. Saul não fez objeções, citando como exemplo a longevidade de Zé Roberto no futebol e fato de Edílson não ter uma reposição na lateral-direita. Também ressaltou a necessidade de jogadores experientes no grupo que participará da Libertadores.

Leia mais:

Salário, opção de compra e frustração: os bastidores da negociação do Grêmio por Kayke

Kayke agradece ao Grêmio pelo interesse: "Fica aqui o meu boa sorte ao clube"

Site coloca Léo Moura na mira do Grêmio, a pedido de Renato

Com relação ao não acerto de Kayke, Berdichevski minimizou, garantindo que "há outros em vista". O uruguaio Gabriel Fernández e o paraguaio Cristian Colman são admitidos como possibilidade. O primeiro está mais próximo do Grêmio.



Já a renovação de contrato com Douglas é tida como "acertada" por Saul, que, por cautela, não terá anúncio antecipado até uma oficialização. De qualquer forma, o diretor de futebol diz que Douglas será considerado uma nova contratação "na medida em que é uma vitória do clube manter um atleta tão importante".



Outra renovação vista com otimismo pelo dirigente é a de Pedro Rocha:

— Queremos um contrato longo e as conversas estão em andamento — assegurou.

A diretoria gremista ainda busca um nome para ser o executivo de futebol. Depois da negativa de Luís Wagner Vivian, a busca é por alguém que "conheça a história e a grandeza do Grêmio", conforme assegura Saul Berdichevski.

Ao ser perguntado sobre o nome de Paulo Pelaipe, Berdichevski admitiu estar dentro do pré-requisito, mas não teceu maiores comentários. O que se sabe que é Pelaipe está longe de ser um consenso entre os gremistas.