Em nota, Grêmio afirma que desistiu do negócio com Kayke 

O atacante Kayke não jogará no Grêmio em 2017. Em nota publicada pelo clube no site oficial, o Tricolor informou que "tinha interesse na contratação do jogador", mas a falta de acordo em "alguns aspectos do contrato" fizeram com que as partes optassem por não concluir a negociação.

— Havia um acordo com opção de compra. Para atender o interesse da outra parte, tentou-se mudar isto. O Grêmio não concordou — afirmou Odorico Roman, vice de futebol do Grêmio, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Ainda segundo a nota, o Grêmio continuará em novas frentes de negócios para reforçar o elenco que nesta temporada tem como grande objetivo a Libertadores.

— No máximo até o final de janeiro teremos quatro ou cinco contratações definidas — acrescentou Roman à Rádio Gaúcha.

O atacante Kayke, atleta do Yokohama Marinos, do Japão, desembarcou em Porto Alegre na terça-feira. Sob o aval de Renato Portaluppi, assinaria contrato de empréstimo até dezembro. Ao final do período, o Grêmio teria opção de compra.

Kayke chegou a ser aprovado nos exames médicos. A reviravolta se deu, no entanto, a partir de uma tentativa de modificação em detalhes do contrato do jogador.

