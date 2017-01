Site coloca Léo Moura na mira do Grêmio, a pedido de Renato 

Mercado

O experiente Léo Moura tem seu nome analisado pela direção do Grêmio. De acordo com o Uol, o atleta de 38 anos foi um pedido de Renato Portaluppi e está sendo sondado pelo departamento de futebol para a consulta de valores.

Léo Moura atuou no Santa Cruz durante o Brasileirão de 2016 e foi mais utilizado no meio-campo do que na lateral, sua posição de origem. No ano passado, o atleta disputou 49 jogos e marcou 5 gols entre suas passagens pelo clube pernambucano e pelo Metropolitano, que defendeu no primeiro semestre, sob o comando de Valdir Espinosa.

O Grêmio está próximo de acertar ainda a chegada do atacante Gabriel Fernández, do Racing do Uruguai.

