Grêmio aposta na marca Rei de Copas para mobilizar torcida e aumentar faturamento  

Fonte de lucro

A conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil, que completa um mês neste sábado, rendeu ao Grêmio bem mais do que a faixa no peito e a taça no armário.



Gerou, também, um apreciável reforço de caixa, maior valorização da marca e a garantia do forte engajamento da torcida ao conceito Rei de Copas, a nova identidade do clube, que pretende ser tão forte como a marca Imortal Tricolor.

Quando teve início a corrida dos torcedores em busca de um título de sócio, a direção imaginou tratar-se somente do desejo de garantir presença na Arena para ver a final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG.



Só que, desde então, não houve desistências significativas, e o Grêmio comemora o fechamento de 2016 com um total de 80 mil sócios. São 18 mil a mais em relação a novembro, antes da decisão.

A categoria mais procurada é a de sócio-torcedor, aquele que adquire ingresso com desconto que pode chegar a 50% dependendo da categoria.

- Houve algumas saídas, mas as entradas compensaram. Com a Libertadores, todos ficam empolgados em se manter sócios - afirma Harrison Vianna, gerente do Quadro Social.

E o mais significativo, destaca o gerente, é que os 80 mil sócios computados estão em dia com seus pagamentos, o que garante ao clube uma arrecadação mensal próxima dos R$ 6 milhões, valor bem próximo do que será gasto com a folha de pagamento de jogadores e comissão técnica ao longo do ano.

Somente após três meses sem pagamento o associado é considerado inadimplente. Dessa forma, quem deixou de pagar agora tratará de normalizar a situação em janeiro, para já poder assistir aos jogos da Copa de Campeões, a partir de 21 de janeiro.

Somente na loja oficial da Arena, cujo movimento mensal varia entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão, a venda, em dezembro, bateu em R$ 3,3 milhões. As demais franquias espalhadas pelo Estado também fecharão o mês com um lucro muito maior do que o habitual.



— Desconheço outra loja de clube que tenha faturado tanto — diz Christian Albrecht, gerente de licenciamento da Grêmio Mania.

Não se trata de obra do acaso e, sim, de estratégia. Quando a partida contra o Atlético-MG se encerrou, já estava à disposição na loja do estádio a camisa alusiva ao Rei de Copas, produzida em algodão, ao preço de R$ 49 e que fechou o mês de dezembro com 15 mil unidades vendidas.

Outras versões, como a infantil, a regata e a rosa, para atender ao público feminino, já estão fase de fabricação e chegarão ao mercado antes do final do mês.

A partir da próxima semana, quando chegar ao mercado uma nova linha de produtos que tem como âncora a marca Rei de Copas, terá início uma nova onda de faturamento gerada pelo título.

Hoje, 120 empresas estão licenciadas para vender os mais de dois mil produtos diferentes que levam o selo oficial do clube.

Para o executivo de marketing Beto Carvalho, é indiscutível que a conquista fortalecerá ainda mais a marca Grêmio, apontada pela Consultoria BDO como a quinta mais valiosa do Brasil e avaliada em R$ 666 milhões.

Ele quer ver reforçado o conceito de torcida mais engajada do Brasil, atestado pela Pluriconsultoria.

— Queremos o associado junto conosco para conquistar novas copas — conclama Beto Carvalho, anunciando, para os próximos dias, uma forte ação de marketing que terá como mote o Rei de Copas.