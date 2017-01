Cinco motivos que fizeram o Grêmio apostar em Léo Moura para 2017

Custo-benefício

O Grêmio anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral Léo Moura, 38 anos, que atuou no Santa Cruz na temporada passada. Apesar da idade avançada, a comissão técnica e a direção gremista têm vários motivos para acreditar que o jogador será muito útil na Copa Libertadores e nas demais competições que a equipe disputará.

Veja os cinco motivos que fizeram o Grêmio apostar em Léo Moura:



1) Polivalência



Léo Moura pode ser usado como lateral ou como meia pela direita, sendo um bom reserva imediato para Edílson e também Ramiro.

2) Baixo custo

O salário do jogador será baixo, considerando a média do que ganham os demais titulares. Além disso, o contrato é de apenas um ano. Se eventualmente não der certo, o prejuízo será mínimo.

3) Fator Renato

É uma indicação pessoal de Renato Portaluppi. Pela sintonia entre o técnico e o jogador, a direção acredita que Léo Moura tende a ser mais um dos tantos atletas que crescem de produção com o atual comandante gremista.

4) Experiência com liderança

Trata-se de um atleta que tem no currículo dez anos de Flamengo, onde foi referência na equipe. Além de experiente, tende a ser uma liderança positiva para os jovens do elenco.

5) Rendimento no Santa Cruz

Mesmo aos 38 anos, Léo Moura vinha atuando com frequência na temporada passada. No Brasileirão, o jogador participou de 33 dos 38 jogos do Santa Cruz. Apesar do rebaixamento no time pernambucano, o atleta teve um rendimento considerado bom.

