Após anúncio de Léo Moura, Grêmio busca reforço campeão da Série C

Mais um

Depois de Léo Moura, mais um lateral-direito deverá chegar para o Grêmio. Agora, é Leonardo, que vem do Boa Esporte de Minas Gerais, campeão da Série C brasileira.



Conforme o diretor de futebol Saul Berdichevski, o jogador chegará nesta quarta-feira para exames médicos. Caso seja aprovado, assinará contrato com o clube gaúcho. As bases da negociação não foram divulgadas por Berdichevski.



Leia mais:

Grêmio oficializa a contratação do lateral Léo Moura

Léo Moura chega para assinar com o Grêmio: "Não tenho palavras para expressar minha alegria"



Assim, o Grêmio poderá ter quatro reforços na reapresentação. Além de Leonardo, as caras novas serão Michel, volante do Atlético-GO, Léo Moura e o centroavante Gabriel Hernández, do Racing-URU, que tem chegada prevista para esta terça-feira.



Acompanhe o Grêmio através do Gremista ZH. Baixe o aplicativo:

App Store

Google Play

*ZHESPORTES