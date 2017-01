Léo Moura chega para assinar com o Grêmio: "Não tenho palavras para expressar minha alegria"

Reforço

O lateral-direito Léo Moura, 38 anos, desembarcou na manhã desta terça-feira em Porto Alegre como segundo reforço do Grêmio para 2017. Ele se junta ao volante Michel, do Atlético-GO, e ao atacante uruguaio Gabriel Hernández, do Racing-URU, que chega no início da tarde para assinar com o Tricolor.

Indicado por Renato Portaluppi, Léo Moura, que atuou por 10 anos no Flamengo, fará exames médicos antes de assinar contrato até o final do ano. Como Edílson passou por artroscopia há duas semanas, ele deverá começar os primeiros jogos da temporada como titular.

Meio-campista no Santa Cruz no Brasileirão 2016, o jogador falou sobre a oportunidade de defender o Grêmio na reta final da carreira.

– Não tenho palavras suficientes para expressar minha alegria – disse Léo Moura tão logo desembarcou.

Ao falar de sua forma física, o lateral disse que está "magrinho" e em boas condições. E citou Zé Roberto, do Palmeiras, que tem 42 anos, como exenplo.

Lembrou que, dos 38 jogos do Santa Cruz no Brasileirão, atuou em 33.

– A Libertadores é o título que falta em minha carreira. Espero conquistá-la pelo Grêmio – afirmou.

