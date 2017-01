Olimpia é mais um que pode desistir da Copa de Campeões

Pré-temporada

Depois de o Nacional, do Uruguai, colocar em dúvida a participação na Copa de Campeões, agora é o Olimpia que pode desistir do torneio de pré-temporada. A possibilidade foi comunicada pelo dirigente Alvaro Bilbao, do clube paraguaio, em entrevista a uma rádio local — e ganhou força após uma declaração do diretor esportivo Ricardo Tavarelli.

A mudança nas cotas de participação de cada clube é o problema que põe em risco a participação dos times do Paraguai e do Uruguai. Rogério Beidacki, um dos organizadores da competição, no entanto, afirma que uma solução está sendo buscada para garantir a premiação esperada pelas equipes visitantes.

"Optamos por dejar sin efecto el cuadrangular que ibamos a jugar" Ricardo @Tavarelli1, gerente deportivo @elClubOlimpia. #730AM — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) 9 de janeiro de 2017

Ainda assim, pode ser tarde. Também a um veículo paraguaio, Ricardo Tavarelli, ex-goleiro gremista e hoje diretor-esportivo do Olimpia, já afirmou que a participação no torneio foi cancelada.



A organização da Copa de Campeões ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto.

Criada com o objetivo de preparar os clubes para 2017, a competição foi criada com o intuito também de reunir clubes que já conquistaram a Libertadores e o Mundial de Clubes.

